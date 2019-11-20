عصام محمد نور يدافع عن حقوق الاطفال

يطل الفنان عصام محمد نور مساء اليوم على جمهور منتدى راشد دياب للفنون مشاركاً في الاحتفال بيوم الطفل العالمي ومنتدى “الاطفال يدافعون عن حقوقهم ماذا سنفعل” وسيقدم عاصم خلال الاحتفالية باقة من الاغنيات الخاصة. Advertisements وبحسب آخر لحظة عصام عاد اليومين الماضيين من جولة فنية شملت عدة مدن بولايتي جنوب وغرب كردفان، ضمن قافلة انغام السلام التي سيرتها مبادة هوى السودان اهل الفن. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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