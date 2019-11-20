نجوم الفن يحيون حفل المعاقين الخيري

اقامت جمعية اسرتنا لذوي الاعاقة حفلاً خيرياً بمسرح اتحاد الفنانين بالموردة، دعماً لمشروعات الجمعية وشارك في الحفل الفنانون عبد القادر سالم ومجذوب اونسة ونجم الدين الفاضل. Advertisements واختتم الحفل محمد زولو وسبق الحفل معرضاً للمصنوعات اليدوية بدأ في العاشر صباحاً بصالة اتحاد الفنانين، ووفقاً لآخر لحظة، تقدمت الاستاذة سعدية عيسى بشكرها لاسرة شلضم، ولكل الذين ساهموا في انجاح الحفل الذي اقيم دعماً لمشروعات الجمعية الخيرية التي ترعى الاطفال المعاقين حركياً وذهنياً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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