السجن والغرامة لمتهمين بإشانة سمعة لمذيعة تلفزيونية

أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية أمس، حكماً بالسجن والغرامة مع كتابة تعهّد بحسن السير في مواجهة المتهمين بإشانة سمعة المذيعة بتلفزيون السودان إيناس محمد أحمد في وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. وأدانت المحكمة المتهمين وفقاً للمادة (17) من قانون جرائم المعلوماتية. وعبّرت إيناس عن ثقتها في نزاهة القضاء السوداني، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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