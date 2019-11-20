والي الخرطوم يوقف استلام طلبات المتقدمين للسكن الشعبي

تسبب تدافع المئات من المواطنين المتقدمين إلى “السكن الشعبي” بمقر صندوق الإسكان أمس في ازدحام مروري وشلل تام للحركة في أغلب الطرق الرئيسية والفرعية، خاصة “النيل، الجامعة، الجمهورية”، في وقت أوقف فيه والي الخرطوم مقابلة واستلام طلبات المتقدمين للسكن الشعبي والاقتصادي إلى وقت يُحدد لاحقاً.

وقال والي الخرطوم أحمد عابدون حماد، خلال مخاطبته بحسب صحيفة السوداني أمس، حشداً من المواطنين أمام أمانة الحكومة بالخرطوم، إن مرحلة استلام الطلبات قد انتهت، وأوضح أن الطلبات التي يتم تحويلها لصندوق الإسكان وإعلانها في الصحف بغرض المُقابلة لتحديد المستحقين حسب الأسس والضوابط مع الوضع في الاعتبار ترتيبات توفير الأراضي وبناء المنازل ما يتطلب وقتاً طويلاً لمراعاة التخطيط والعمليات الفنية.

Advertisements

وأشار الوالي إلى أنه تشترك فيها جهات عدة تشمل هيئة التخطيط والمساحة والأراضي، وقال إنه بناءً على هذه الأسباب تم إيقاف المقابلات واستلام الطلبات إلى حين إكمال الإجراءات للطلبات المُستلمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)