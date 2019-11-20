إعلان مديري مشارح أم درمان وأمبدة كشهود دفاع في قضية المعلم

التاريخ: 20-نوفمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة Advertisements أمر قاضي محكمة جنايات أم درمان وسط، الصادق عبد الرحمن الفكي، أمس، بإعلان الطبيب العدلي هشام زين العابدين، ومدير مشرحة أم درمان جمال يوسف، ومدير مشرحة أمبدة محمد أحمد للمثول أمامها والإدلاء بإفاداتهم كشهود دفاع في قضية مقتل معلم خشم القربة والتي يواجه الاتهام فيها منسوبون لجهاز الأمن والمخابرات، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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