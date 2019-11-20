التيجاني التوم: ثقافة الفنانين الشباب الفنية ضعيفة

قال الفنان التجاني التوم ان الثقافة الفنية لكثير من الفنانين الشباب ضعيفة للغاية، ويظهر ذلك من خلال ادائهم للاغنيات مشيراً الى ان الاستماع لاغنيات الفناني الكبار والتشبع بها يقوي من ذخيرة الفنان الشاب ويجعله متشبعاً بطرق الاداء السليم، ويضع المطرب الناشيء في الاتجاه الصحيح ليمضي على طريقة الكبار.
واضاف التجاني وفقاً لآخر لحظة ان الجيل الحالي من المطربين سيواجه مشكلات معرفية كبيرة بتاريخ الغناء والاغنيات، لان الاغنيات السودانية القديمة كانت المرتكز لكل الفنانين عبر الاجيال المختلفة.
وقال انه شخصياً تشبع باغنيات عثمان حسين ووردي والكابلي وخليل اسماعيل والطيب عبد الله وابراهيم عوض، قبل ان يصاحبهم بالعزف في فرقهم الموسيقية، وذلك ساعده كثيراً كمغنمي وملحن وعازف.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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