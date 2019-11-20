الكوماندوز يتحدي الشرطة في مواجهة صعبة على ملعب الخرطوم

التاريخ: 20-نوفمبر-2019
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يشهد ملعب الخرطوم عصر اليوم مواجهة من العيار الثقيل تجمع الخرطوم الوطني بضيفه الشرطة القضارف في مباراة صعبة للفريقين معاً.
الخرطوم الوطني يمر بفترة عصيبة على الصعيدين الإداري والفني ويعاني الفريق بشدة ويحتل المركز الرابع عشر برصيد (7) نقاط فقط.
وبحسب صحيفة اليوم التالي ،يحتل ممثل القضارف المركز الحادي عشر برصيد (11) نقطة. واختتم الفريق تحضيراته صباح أمس على ملعب إستاد
الخرطوم وشهد المران عودة الرباعي ، ايكو، رزق، تكية، محمد خالد، من الإصابة ويقود الفريق الكابتن محمد محي الدين
الديبة الذي سيواجه مدرباً مميزاً إذ يعد إبراهومة الذي يشرف على تدريب الخرطوم أفضل مدرب حالي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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