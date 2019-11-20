انصاف مدني.. ( بتفتري لي شنو)

واصلت الفنانة انصاف مدني تقديم الجديد من الاغنيات، حيث فرغت مؤخراً من اكمال اللمسات الاخيرة لاغنية جديدة “بتفتري لي شنو” من كلمات والحان الشاعر الملحن مهدي مصطفى الذي قدمت له انصاف اكثر من اغنية، منها “ناس مصالح”، “فهمي كملتو” و”حظ الدينا”.
انصاف ستلتقي وفقاً لآخر لحظة جمهورها مساء اليوم في الحديقة النباتية في حفل ساهر ضمن حفلات معرض الزهور الذي تنظمه الجمعية السودانية لفلاحة البساتين، ومن المتوقع ان تقدم كل اغنياتها من الجديد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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