(3) آلاف عامل بسوق السمك يرفعون مذكرة لوزير العدل

التاريخ: 20-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة نَفّذَ شباب الهامش والقِوى المدنية بالخرطوم جنوب، وقفة احتجاجية ضد الجبايات والبيئة المُتردية بسوق السمك المركزي. Advertisements وسلّم مئات المُحتجين، مذكرة لوزير العدل تُطالبه بالتدخُّل العاجل لوقف الجبايات التي وصفوها بأنّها غير قانونية وتُؤخذ بدون أورنيك (15). وبحسب صحيفة الصيحة تقدم تحالُف الهامش بالشكوى من تردي الأوضاع بالسوق الذي يعمل فيه قرابة الـ(3) آلاف تاجر وعامل، وشددوا على محاربة الفساد والجبايات غير القانونية وإعادة هيكلة السوق، وأطلق المُحتجون شعار: “لن ندفع جنيهاً بعد اليوم”. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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