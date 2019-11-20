ارتفاع عدد القتلى والمُصابين في أحداث بورتسودان

التاريخ: 20-نوفمبر-2019
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رتفع عدد القتلى والمُصابين في الصراع القبلي الذي نَشَبَ بمدينة بورتسودان عقب انتهاء اللقاء الجماهيري لرئيس الجبهة الشعبية المتحدة، نائب رئيس الجبهة الثورية الأمين داؤود أمس الأول.
وأعلنت مديرة قطاع الصحة بالولاية د. زعفران الزاكي، أنّ عدد القتلى ارتفع لـ(5) وفيات، (3) في اليوم الأول و(2) في اليوم الثاني، وقالت إنّ عدد المُصابين بلغ (38) مُصاباً، بينهم عدد من الحالات الخطرة.
وقامت أعدادٌ كبيرةٌ من شباب أحد المُكوِّنين المُتصارعين بحصب محلات تجارية بالحجارة، ممّا أحدث خسائر كبيرة في المُمتلكات وحرق عددٍ من العربات والحافلات.
ونجحت قوات الجيش والشرطة والدعم السريع في تفريغ المُتجمهرين واستخدمت الغاز المُسيّل للدموع ما أحدث بعض الهُدُوء المَشُوب بحذرٍ وترقُّبٍ.. لكن أُصيبت بورتسودان بشللٍ شبه كامل في الحركة التجارية نتيجةً لإغلاق المحلات وانعدام الخُبز لتوقُّف عددٍ كبيرٍ من المخابز.
وبحسب صحيفة الصيحة، يصل اليوم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فيما وصل أمس وفدٌ رفيعٌ يضم عضو المجلس السيادي حسن شيخ إدريس ووزراء الداخلية والبنى التحتية والإعلام وعدداً من القيادات السياسية والأمنية إلى بورتسودان ودخلوا في اجتماعاتٍ ولقاءات حول القضية.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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