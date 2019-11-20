المريخ في أسوأ حال وقلق وترقب في الهلال

تناقص العد التنازلي لمباراة الديربي التي تجمع المريخ بغريمه الهلال السبت المقبل لحساب الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز وللمرة الأولى خلال السنوات الماضية يدخل كلا الفريقين في ظروف أقرب ما تكون للمتشابهة إذ يعاني الأحمر ظروفا إدارية سيئة للغاية ويرفض مجلسه الرحيل رغم الإجماع على فشله كما أن المريخ يعاني غيابات مؤثرة ستصعب من مهمته كثيراً.

تدريب المريخ سيشهد مشاركة الدوليين بعد عودة بعثة المنتخب من رحلة جنوب إفريقيا وسيعتمد أبوعنجة بشكل كبير على جاهزيتهم بعد أن ظهر بعضهم في المباراة على غرار رمضان عجب، التش ومحمد الرشيد وعلي عبد الله أبوعشرين وأمير كمال.

وعلى الجانب الآخر لا يعد الهلال في وضع مثالي ويعاني إدارياً أيضاً وعلى الرغم من أن الوضع المالي في الأزرق أكثر استقراراً في وجود الكاردينال غير أن عدم الرضا على أداء المجلس يبدو واضحاً من خلال الخلاف العاصف بين الكاردينال وألتراس الهلال.

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الأزرق استعاد جهود نجومه الدوليين أيضاً ويعتمد عليهم الجنرال كثيراً في الديربي أمام المريخ على الرغم من أن بعض نجوم الفريق يعانون أيضاً من مشاكل مالية وعدم تسلمهم لمستحقاتهم بحسب ما أفادت الأنباء.

القنصل حازم يفاجئ جماهير المريخ ويتكفل بإعادة قيد الثلاثي

أفادت مصادر موثوقة أن قطب المريخ القنصل حازم مصطفى أعلن تكفله بإعادة قيد نجوم المريخ مطلقي السراح محمد عبد الرحمن، أمير كمال ومحمد هاشم التكت.

وبحسب صحيفة اليوم التالي يعاني مجلس المريخ أزمة مالية طاحنة، صعبت مهمته كثيراً غير أن أقطاب المريخ ومحبوه تكفلوا خلال الفترة الماضية بدفع مستحقات أجانب كادوا يكلفوا النادي عقوبات مغلظة على غرار القنصل حازم ورئيس النادي السابق جمال الوالي والتركي أوكتاي شعبان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)