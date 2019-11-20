تجاوزات وتغول في اراضي بام درمان

التاريخ: 20-نوفمبر-2019
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تظلم اهالي واصحاب الحقوق التاريخية وملاك “مربوع مطري امبدة” غرب ام درمان من قرارات وتغول لجنة جبر الضرر عن اهالي ابو سعد على اراضيهم التي تقدر بحوالي “90” الف فدان.
وقال ممثل الاهالي واصحاب الحقوق التاريخية المهندس محمد مصطفى بشير بحسب آخر لحظة، ان اللجنة اخذت الارض وقامت باعطائها الى اشخاص آخرين ليس لديهم بها صلة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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