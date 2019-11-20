قمر الدين يستقيل من كفاية الاميركية

التاريخ: 20-نوفمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة في خطوة مفاجئة دفع الناشط السوداني عمر قمر الدين اسماعيل باستقالته من منظمة كفاية الاميركية، بعد اكثر من عشر سنوات قضاها مسؤولاً كبيراً، ومنسقاً السياسات بمنظمة كفاية الاميريكية التي يرأسها الممثل الاميركي جون برناند قاست، من المتوقع ان يعين قمر الدين سفيراً للسودان بواشنطن في اعقاب ترشيح قوى التغيير لشغل منصب وزير الخارجية. Advertisements وعلمت آخر لحظة انه وفور تقديم عمر لاستقالته حزم امتعته وعاد الى الخرطوم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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