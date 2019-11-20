تورط قيادات بالنظام السابق في بيع ممتلكات لشركة الصمغ

التاريخ: 20-نوفمبر-2019 فى : أخبار 23 مشاهدة كشف امين المال لاتحاد منتجي الاصماغ بمدينة النهود بولاية غرب كردفان كردفان شرف الدين الحاج اسماعيل، عن بيع سيارات وممتلكات تابعة لشركة الصمغ العربي في دلالات “سوق الله اكبر” بالنهود من قبل منسوبين للنظام السابق. Advertisements ووفقاً لآخر لحظة، أشار شرف لدى مخاطبته اجتماع الاتحاد العام لمنتجي الاصماغ بالنهود، الى عدم تمكن المنتجين من “طق” مساحات واسعة لاشجار الاصماغ في هذا الموسم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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