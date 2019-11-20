وفد رفيع من جوبا بالخرطوم لاعادة تشغيل حقول نفطية

التاريخ: 20-نوفمبر-2019
فى :أخبار
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كشف مسؤول رفيع بوزارة الطاقة والتعدين السودانية عن وصول وفد برئاسة وكيل وزارة النفط بدولة جنوب السودان الأسبوع المقبل، لبحث تشغيل عدد من حقول النفط بدولة الجنوب.
وقال وكيل وزارة الطاقة حامد سليمان إن الوفد القادم من جوبا سيبحث الترتيبات الفنية لتشغيل حقل سارجاث إضافة إلى بعض القضايا الأخرى.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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