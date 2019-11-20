التاريخ: 20-نوفمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements كشف مسؤول رفيع بوزارة الطاقة والتعدين السودانية عن وصول وفد برئاسة وكيل وزارة النفط بدولة جنوب السودان الأسبوع المقبل، لبحث تشغيل عدد من حقول النفط بدولة الجنوب. وقال وكيل وزارة الطاقة حامد سليمان إن الوفد القادم من جوبا سيبحث الترتيبات الفنية لتشغيل حقل سارجاث إضافة إلى بعض القضايا الأخرى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر وفد رفيع من جوبا بالخرطوم لاعادة تشغيل حقول نفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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