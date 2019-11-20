(الراجحي) ينفي استئجار اراضي لـ (99) عاماً

التاريخ: 20-نوفمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة نفى مدير عام مشروعات الراجحي بالولاية الشمالية، امير فتحي، استئجار الشركة الأرض الشمالية لمدة “99”عاما مؤكداً أن العقود تجدد لمدة “7” سنوات. Advertisements واقر في منتدى الاستثمارات السعودية بالسودان وآفاق تطويرها بدار الأمة أمس بحسب آخر لحظة، بوجود مشاكل بين الشركة وأهالي الغابة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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