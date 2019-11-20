الحكومة: هناك أمل في التوصل لحلول بشأن سد النهضة

استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس، برئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إلى تقرير من وزير الري والموارد المائية حول اجتماعات اللجان الفنية لسد النهضة والتي عقدت مؤخراً بأديس أبابا.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني، أن هذه الاجتماعات هدفت لمعالجة القضايا الخلافية بين الدول الثلاث، مبيناً أن وزير الري أكد أن الاجتماعات كانت إيجابية وحدث فيها تقدم ملحوظ حيث تم حصر نقاط التفاوض الست، وقال إن هناك نقطتين خلافيتين تمثلتا في عدد سنوات ملئ سد النهضة، مضيفاً أن هذه السنوات قد تصل إلى سبع سنوات أو تقل عن ذلك، بجانب الخلاف حول قضية حجم التصريف السنوي خلف السد.

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وقال إن النقاش سيستمر خلال الثلاثة اجتماعات المتبقية للجان الفنية بشأن سد النهضة. وقال فيصل بحسب صحيفة السوداني: “هناك أملٌ كبيرٌ في التوصل إلى حلول لهذه الخلافات”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)