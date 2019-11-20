قرار لـ“الصحة” يسمح بتدريب طلاب المختبرات الطبية بالمستشفيات

التاريخ: 20-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدرت وزارة الصحة الاتحادية قراراً قضى بإلغاء إيقاف تدريب طلاب كليات المختبرات الطبية بمعامل مستشفيات ولاية الخرطوم. وسمح القرار طبقاً لمصادر، بالتدريب للطلاب في أي من المؤسسات الصحية بكل الولايات. Advertisements وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية واستناداً للسلطات المخولة لوزير الصحة الاتحادي، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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