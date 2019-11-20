تاور يطالب باصلاح الخلل الاداري بالمؤسسات الصحية

التاريخ: 20-نوفمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة شدد عضو المجلس السيادي صديق تاور، على ضرورة إصلاح الخلل الإداري بالمؤسسات الصحية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب. Advertisements وكشف تاور خلال توقيع مذكرة اتفاقية بين مجموعه المستشفيات العالمية “يونفيرسال” وقسم الفيزياء الطبية والحيوية بجامعه النيلين عن وجود عقبات تواجه توظيف خريجي الفيزياء الطبية واحكام الوصف الوظيفي لهم في المؤسسات الصحية فضلاً عن الانتقاص من قدراتهم خلال الحكومة السابقة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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