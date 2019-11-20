توصية بإزالة عددٍ كبيرٍ من الإعفاءات الضريبية

قالت الحكومة إن نسبة التحصيل الضريبي في السودان والبالغة (6%) من الدخل القومي هي أقل من المعدل العالمي الذي يصل إلى (15%)، وأكدت أنها لن تعمل على فرض زيادات جديدة في الضرائب، مؤكدة أن المعالجات ستتركز في خفض الإعفاءات الضريبية.

وأجاز مجلس الوزراء بحسب صحيفة السوداني، تقرير حول تنمية وتطوير الإيرادات الضريبية قدمه كلٌّ من وزير المالية د. إبراهيم البدوي ومدير الضرائب والذي يهدف إلى إزالة التشوهات الضريبية وزيادة الجهد المالي ونسبة التحصيل الضريبي.

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ودفع التقرير بعدة توصيات لإزالة التشوهات وزيادة الجهد المالي وزيادة نسبة التحصيل الضريبى دون زيادة في الضرائب أفقياً وليس رأسياً، فضلاً عن التوصية بإزالة عدد كبير من الإعفاءات الضريبية وحصرها في نطاق ضيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)