أمريكا: قدمنا مساعدات للسودان بـ(350) مليون دولار

أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم، براين شوكان، دعم بلاده للحكومة الانتقالية حتى تتمكن من قيادة التغيير الذي حدث بالبلاد.

وتطرق القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم خلال زيارة له إلى مدينة الفاشر يوم الثلاثاء، إلى المساعدات التي ظلت تقدمها بلاده للسودان، والتي قال إن تكلفتها قد بلغت 350 مليون دولار.

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وأشار إلى أن السفارة الأمريكية بالخرطوم انخرطت خلال الفترة الماضية، في عقد سلسلة من اللقاءات مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء والناشطين لدعم وتقوية العلاقات بين الجانبين، لتعزيز التعاون المشترك.

ووصف شوكان اللقاء بوالي شمال دارفور المكلف بحسب صحيفة السوداني، بأنه كان جيداً ومثمراً ومكَّنه من التعرُّف على التغيير الذي أحدثته الثورة السودانية على الأوضاع بدارفور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)