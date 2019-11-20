رسمياً.. تأجيل تشكيل المجلس التشريعي

التاريخ: 20-نوفمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة أعلنت قوى الحرية والتغيير، إرجاء تشكيل المجلس التشريعي لمدة اقصاها 31 ديسمبر المقبل. الى حين التوصل الى اتفاق مع الثورية والقوى غير الموقعة على إعلان التغيير.على صيغة متفق حولها بشأن تكوين المجلس التشريعى، ووفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية. Advertisements وأكدت التغيير في بيان أمس بحسب آخر لحظة، استصحاب التحفظات التي ابدتها الثورية والتطورات الحالية خاصة المتعلقة بملف السلام. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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