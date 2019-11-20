وفد رفيع من جوبا بالخرطوم الأسبوع المقبل لإعادة تشغيل حقول نفطية

كشف وكيل وزارة الطاقة حامد سليمان، عن وصول وفد رئاسة وكيل وزارة النفط بدولة جنوب السودان الأسبوع المقبل، لبحث تشغيل عدد من حقول النفط بدولة الجنوب.

وقال سليمان لمصادر، إن الوفد القادم من جوبا سيبحث الترتيبات الفنية لتشغيل حقل (سارجاث 5 أ) إضافة إلى بعض القضايا الأخرى.

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ولم يستبعد سليمان بحسب صحيفة السوداني، تطرق المناقشات مع وفد جنوب السودان إلى تسوية الديوان العالقة بين البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)