إقالة الأمين العام لرئاسة الجمهورية

التاريخ: 20-نوفمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة علمت مصادر بصدور قرارات اقال بموجبها رئيس مجلس السيادة، الفريق اول عبد الفتاح البرهان،كلا من الأمين العام لمجلس السيادة محمد علي ابراهيم ومدير الادارة الهندسية د. عثمان السيد، ومدير الاعلام بمجلس السيادة، العميد الطاهر ابو هاجة، وتم تعيين عميد متقاعد اميناً عاماً للرئاس. Advertisements ووفقاً لآخر لحظة، كان د. عثمان السيد ادى قسم قواعد السلوك الوظيفي، مع مديري الادارات بالقصر قبل اسبوع امام الامين العام لمجلس السيادة المقال. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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