الجيش: الحديث عن فرص وقوع انقلاب كسب سياسي “رخيص”

وصف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد ركن عامر محمد الحسن، التصريحات والحديث عن فرص وقوع انقلاب بالكسب السياسي الرخيص ومناورة سياسية ليست في مصلحة البلاد، وأن هناك حاجة لطمأنة المواطن وتذليل معاشه.

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ودعا في تصريح بحسب صحيفة السوداني، الجهات السياسية للابتعاد عن مثل هذه التصريحات، منوهاً إلى أنها مسؤولية القوات المسلحة، وأضاف: “لا توجد معلومات عن فرص وجود انقلاب، ومعلومات كهذه يتم الإعلان عنها دائماً، وحالياً لا توجد مؤشرات لذلك”، وأردف: “المحاولات الانقلابية لا يُعلن عنها ولو كان هناك انقلاب وتم العلم به، فهذا ليس انقلاباً”، لافتاً إلى أن الأمر ليس بهذه السهولة، وأن القوات المسلحة أكثر يقظة بما يؤمن البلاد ويبعد عنها الفتن ويحافظ على أمنها القومي.

وكان القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، قد قال إن لديهم معلومات عن وجود جهات تخطط للانقلاب على الحكومة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)