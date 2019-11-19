كباشى يؤكد أهمية مشاركة الإدارات الأهلية في السلام

تسلم الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهورى اليوم، مذكرة من الإدارات الأهلية بولاية جنوب كردفان تتضمن رؤيتها حول عملية تحقيق السلام الشامل بصفة عامة وبالولاية بصفة خاصة.

وأكد عضو مجلس السيادة حرص الحكومه على تحقيق سلام شامل فى كل أنحاء البلاد، مشيراً إلى معاناة أهل جنوب كردفان من ويلات الحرب والآثار السالبة التى خلفتها.

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و أمن الفريق الركن كباشي على أهمية مشاركة الإدارة الأهلية وأهل المصلحة والمكونات غير الحكومية فى عملية السلام من خلال اشراكها فى العملية السلمية والتشاور معها ، معتبراً أن الإدارة الأهلية هى صمام أمان السلام المرتقب.

من جانبه أكد الأمير محمد أبوزيد عضو الوفد فى تصريح صحفي،بحسب سونا – استعداد الإدارة الأهلية للمساهمة فى تحقيق السلام، ودعا رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو إلى إعلاء مصالح البلاد العليا بتحقيق رغبة المواطنين في احلال السلام بالولاية وعودته للمساهمة في بناء الوطن.

إلى ذلك طالب الأمير محمد ابوزيد بضم بعض الجماعات المسلحة من خارج منظومة حركات الكفاح المسلح إلى عملية السلام حتى لا تؤثر سلباً على مستقبل السلام فى الولاية.

وأكد الأمير تطلع أهل جنوب كردفان إلى سلام مبني على المواطنة تتساوى فيه جميع مكونات الولاية فى الحقوق والواجبات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)