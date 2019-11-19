سامسونغ.. خطة “خطيرة” لإنتاج هواتف أرخص

في إطار مساعي “سامسونغ” لمجاراة منافسين يقدمون منتجاتهم بكلفة أقل، مثل “هواوي” و”شاومي”، لجأت الشركة إلى خطة “خطيرة” للاستعانة بالصين في تصنيع خُمس إنتاجها من الهواتف الذكية، العام المقبل.

وتنقل “سامسونغ”، التي أغلقت آخر مصانعها الصينية الخاصة بها للهواتف الذكية في أكتوبر، بهدوء، إنتاج بعض طرز الهاتف “غالاكسي إيه” إلى متعاقدين مثل “وينغ تك”، وهم غير معروفين خارج الصين.

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ولا تجهر “سامسونغ” بالكميات التي من المقرر نقل إنتاجها، لكن مصادر قالت إن عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي يعتزم شحن حوالي 60 مليون هاتف صيني الصنع في العام المقبل، من إجمالي نحو 300 مليون جهاز.

وتصنع “وينغ تك” ومصنعو تصميم أصلي آخرون الهواتف لصالح العديد من العلامات التجارية، مثل “هواوي” و”شاومي” و”أوبو”، بكميات كبيرة تسمح لهم بإبقاء التكلفة منخفضة، ويمكن للمتعاقدين البارعين تطوير وإنتاج هواتف جديدة رخيصة الثمن بشكل سريع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)