اليوناميد: تسليم المعسكر الرئيسي بنيالا لحكومة السودان

تسلمت حكومة السودان اليوم معسكر بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة القطاع الجنوبي (سوبر كامب ) بجبل سقرة شرقي نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور ، أحد أكبر معسكرات البعثة في دارفور تم تأسيسه في العام 2007م إبان الأزمة في الإقليم .

ووقع بالتبادل على وثائق ومستندات التسليم النهائي لمقر البعثة بقائمة الأصول والموجودات عن حكومة السودان ممثل وزارة الخارجية رئيس اللجنة المركزية السفير عمر الفاروق السنوسي فيما وقع عن الأمم المتحدة السفير جيرمايا ماما بولو كما وقع اللواء شرطة حاتم محمود مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي عن الشرطة والدكتور محمد إدريس عن وزارة الصحة والدكتور محمود آدم داؤود عن جامعة نيالا الجهات التي خصص لها الموقع .

وشهد الاحتفال التاريخي والي جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد محمود وأعضاء حكومة الولاية ولجنة أمنها ،فضلا عن قيادات مجتمعية وإدارات أهلية وأساتذة جامعة نيالا والفرق الشعبية وتم تسليم كل أصول البعثة لحكومة السودان ممثلة في ولاية جنوب دارفور، وتم إجراء مراسم إنزال علم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بواسطة قوات البعثة ورفع علم السودان والي جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد إيذانا بخروج البعثة واستلام المقر .

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وقال ممثل وزارة الخارجية رئيس اللجنة المركزية لاستلام معسكر البعثة السفير عمر الفاروق السنوسي إن الاحتفال بإغلاق المعسكر الرئيسي للقطاع الجنوبي وتسليم أصوله ورفع علم السودان التزام بقرارات مجلس الأمن وحكومة السودان والاتحاد الإفريقي وقرار الأمم المتحدة (4295 ) في 31 أكتوبر الماضي بتمديد قوات اليوناميد حتى 31 أكتوبر 2020م .

وأكد السفير بحسب سونا – أن اليوناميد شريك في السلام ودعم جهود الوساطة لتحقيق السلام في دارفور ومناطق النزاعات مبينا أن القرار استجابة لطلب حكومة السودان بعد ثورة ديسمبر المجيده وأن البلاد تستشرف عهدا جديدا بعد تكوين أجهزة الحكومة الانتقالية مقدمأ شكره للمجتمع الدولي على وقفته مع السودان لتحقيق السلام الشامل والإيفاء بالتزاماته كما قدم الشكر للقوات الهجين في دارفور على الجهود الملموسة والمحسوسة التي قضتها البعثة منذ (10) سنوات في مدن وقرى جنوب دارفور تعمل مع حكومة الولاية حتى تذللت الصعاب وزالت المحن التي عانى منها إنسان الإقليم طيلة فترة الصراع .

وأشاد السفير السنوسي بأفراد البعثة والإداريين والموظفين العسكريين ورجال الشرطة والعمال، مشيرا إلى أنهم ساهموا مع حكومة السودان والولاية وقدموا الدعم في كل المجالات من أجل السلام والاستقرار .

وأعرب عن سعادته بالطريقة الحضارية المشرفة التي تم بها تسليم البعثة وأضاف أن البعثة تركت ميزة وبصمة في جنوب دارفور وأهدت الكثير من الأصول والمعدات والأثاثات والمواد اللوجستية المقدرة لحكومة السودان ستسهم في التنمية والاستقرار ووعد بأن التفويض الجديد للبعثة سيتسم بالتعاون والثقة بجانب العمل على إكمال السلام وهنأ السفير أهل الولاية بقيادة اللواء هاشم خالد والبعثة بهذه الخطوة الطيبة التي تمت اليوم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)