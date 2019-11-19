مقتل وإصابة 9 في انفجار شاحنة وقود بـ”جنوب السودان”

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرين بجروح خطيرة، في حادثة انفجار شاحنة نقل الوقود، في مقاطعة “مامبي”، في ولاية مريدي بجنوب السودان.

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وقال فيتر ساكي، وزير الإعلام الولائي في تصريح بحسب راديو “تمازج”، إن ثلاثة أشخاص بينهم اثنان أجانب، لقوا مصرعهم وأصيب 6 آخرين بجروح خطيرة، إثر انفجار شاحنة نقل الوقود في مقاطعة “مامبي”.

وأوضح الوزير، أن الحادث وقع نتيجة لشرارة من ماكينة توليد الكهرباء، استخدمه الطاقم الفني، لتفريغ البنزين من الشاحنة التي انقلبت على طول الطريق يوم السبت الماضي في منطقة مامبي على بعد 15 كيلومتراً من العاصمة مريدي.

وأبان الوزير، أن من بين الوفيات سائق الشاحنة الذي يدعى “أحمد” من الصومال، ومساعد ماكينة الذي يدعى “أبوبكر” توفيا مساء نفس اليوم، بينما توفي الصومالي الآخر الذي يدعى “محمود” صباح يوم الإثنين بمستشفى مريدي.

وأضاف “مستشفى مريدي استقبل الجرحى مساء يوم الأحد ومات اثنان منهم في نفس اليوم، وصباح يوم الإثنين مات شخص آخر، وحالياً هناك ثلاثة أشخاص حالتهم في خطر واثنان حالتهم مستقرة”.

من جانبه ألقى اليسون برنابا، وزير البنى التحتية الولائي في حديثه لراديو “تمازج”، مسؤولية وعورة الطرق الرئيسية على الحكومة القومية، مبيناً أن حكومة الولاية مسؤولياتها فقط صيانة الطرق الداخلية وليست لديها القدرة على صيانة الطرق الرئيسية التي تربط الولاية بالولايات الأخرى.