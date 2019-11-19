واشنطن تجدد دعمها للحكومة الانتقالية

أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم، براين شوكان، دعم بلاده للحكومة الانتقالية بالسودان، حتى تتمكن من قيادة التغيير الذي حدث بالبلاد .

وأبان بحسب الشروق – أن السفارة الأمريكية بالخرطوم انخرطت خلال الفترة الماضية، في عقد سلسلة من اللقاءات مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء والناشطين لدعم وتقوية العلاقات بين الجانبين، لتعزيز التعاون المشترك .

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وتطرق القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم خلال زيارة له إلى مدينة الفاشر يوم الثلاثاء، إلى المساعدات التي ظلت تقدمها بلاده للسودان والتي قال إن تكلفتها قد بلغت 350 مليون دولار .

ووصف شوكان اللقاء بوالي شمال دارفور المكلف، بأنه كان جيداً ومثمراً، مكنه من التعرف على التغيير الذي أحدثته الثورة السودانية على الأوضاع بدارفور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)