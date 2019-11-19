“علماء السودان” تدعو التجار لعدم المبالغة في الأسعار

دعت هيئة علماء السودان، الحكومة الجديدة لتحسين معاش المواطنين، نسبة للغلاء الطاحن الذي تشهده البلاد. كما طالبت المنتجين والتجار بأن لا يبالغوا في تجارتهم وأسعار منتجاتهم، وأن يقيسوا أسعارها بأسعار السلع والمنتجات بالدول المجاورة، وذلك رفقاً بالمواطنين.

وقال رئيس هيئة علماء السودان، بروفيسور محمد عثمان صالح، إن أسعار السلع في الأسواق السودانية وخاصة السلع الأساسية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، كما أنها تخضع للتجار دون ضابط أو رابط لهذه الأسعار، في ظل غياب تام للرقابة الحكومية.

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وأضاف بحسب وكالة السودان للأنباء، إن واقع الحياة في البلاد الآن يحتاج إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لتعزيز الإنتاج وتطوير الثروات والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها البلاد، وتوظيفها لخدمة قضايا المواطنين في المجالات كافة.

مشيراً إلى أن الفقهاء والعلماء قد أجازوا التسعير في حالات الغلاء الطاحن مثل الذي تشهده البلاد الآن، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه والخلفاء الراشدون من بعده.

وحذر صالح من مغبة إلحاق الضرر بالناس، باعتباره من أشد الكبائر باعثاً برسالة إلى الفقهاء والدعاة لتكثيف التوعية والموعظة الحسنة بهذه المعاني للحاكم والمحكوم، ثم بالدعاء ليرفع الله سبحانه وتعالى البلاء والغلاء عن السودان وسائر بلاد المسلمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)