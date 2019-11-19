قيادي يدعو “إعلان الحرية التغيير” إلى عدم الاستعجال في تغيير الولاة العسكريين

دعا حزب التحرير والعدالة القومي، قوى إعلان الحرية والتغيير، إلى عدم الاستعجال في تغيير ولاة الولايات العسكريين.

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وقال أحمد فضل عبد الله، الناطق الرسمي باسم الحزب، في تصريح لوكالة “سونا” إن هشاشة الأوضاع في البلاد بشكل والولايات بشكل خاص “سياسياً، واقتصادياً، وأمنياً”، تتطلب وجود الولاة العسكريين في مناصبهم لقدرتهم على التعامل مع مثل هذه الظروف.

وأَضاف “لا أجد مسوغاً واحداً يجعل الأخوة في إعلان الحرية والتغيير يستعجلون تغيير الولاة”.

وطالب فضل حسب وكالة “سونا” بضرورة الوفاء بالاتفاق الذي أبرم بين الوفد الحكومي وحركات الكفاح المسلحة في عاصمة جنوب السودان جوبا، والذي نص على تأجيل تشكيل البرلمان وحكومات الولايات إلى ما بعد الاتفاق النهائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)