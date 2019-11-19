مجلس الوزراء يستمع لتقرير مفاوضات سد النهضة

استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة، د.عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء يوم الثلاثاء، إلى تقرير من وزير الري والموارد المائية، حول اجتماعات اللجان الفنية لسد النهضة والتي عقدت مؤخراً بأديس أبابا.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، أن هذه الاجتماعات هدفت لمعالجة القضايا الخلافية بين الدول الثلاث، مبيناً أن وزير الري أكد بأن الاجتماعات كانت إيجابية وحدث فيها تقدم ملحوظ، حيث تم حصر نقاط التفاوض الست.

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وقال إن هناك نقطتين خلافيتين تمثلتا في عدد سنوات ملء سد النهضة، مضيفاً إن هذه السنوات قد تصل إلى سبع سنوات أو تقل عن ذلك، اعتماداً على هيدرولوجية النهر وحجم المياه المتدفقة فيه، بجانب الخلاف حول قضية حجم التصريف السنوي خلف السد .

وأشار الوزير بحسب الشروق – إلى أن النقاش سيستمر خلال الثلاثة اجتماعات المتبقية للجان الفنية بشأن سد النهضة، وقال فيصل “هناك أمل كبير في التوصل إلى حلول لهذه الخلافات، وقال الأطراف توافقوا على جزء كبير من معامل وإجراءات الأمان حول سد النهضة، ولا تزال هناك بعض النقاط المتبقية.”

الخرطوم (أخبار الخليج 365)