رسميا إتحاد الكرة يحدد ملعب ديربي المريخ والهلال

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أكد الدكتور حسن أبوجبل أن مباراة القمة المعلنة في بطولة الدوري الممتاز بين المريخ والهلال، والتي تقدم المريخ بطلب تحويلها من ملعبه إلى استاد الخرطوم يوم السبت 23 نوفمبر 2019م قد تمت الموافقة على الطلب من جانب لجنة المسابقات.

واكتملت المخاطبات الخاصة بحسب اليوم التالي – بتحويل المباراة لتقام مساء السبت المقبل على استاد الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)