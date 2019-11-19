بالفيديو : الممثل الكوميدي عوض شكسبير يرصد في (السفارة) مغنية تنوي الهجرة من السودان بحثاً عن أموال (النقطة) بالدولار

كشف الممثل والكاتب الكوميدي عوض شكسبير خلال مؤتمر صحفي عن مسرحيته الجديدة (السفارة) كشف عن شخصيات مسرحيته الكوميدية الجديدة التي تدور حولها الأحداث موضحاً أنها تتناول ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الإنقاذ والرئيس المخلوع حيث أشار إلى أنها تتحدث عن واقع ما بعد الثورة حيث قال:(في مسرحيتي بتكلم في ما بعد الثورة مفترض يحصل شنو وبختصر دا كلو في انو مسرحيتي لو ما المباشرة كان سميتها حنبنيهو ).

وأضاف شكسبير أن مسرحية السفارة مسرحية كوميدية غنائية تدور أحداثها في استقبال أحد السفارات في دولة يحلم فيها الناس بالهجرة من السودان بحثاً عن أشياء لم يوفرها لهم وطنهم السودان مفصحاً عن طبيعة الشخصيات التي تدور حولها الأحداث حيث قال( (عمك التوم الرجل الحلفاوي القال داير يموت ليه في حتة نضيفة والعاشق والعاشقة الديرين يمشو يحبوا بعض في محل يسمح ليهم بالحب .سامي الشاب العايز يمشي يعيش في اجواء الراب وسيدة متزوجة عايزة تمشي لراجلها في كارختان وهي اتزوجتو عشان يسفرها ومغنية بتحلم انها تمشي هناك تغني عشان ينقطوا ليها بالدولار لانوا هنا بقوا ما بنقطوا للمغنيات وسمسار يتاجر بالاحلام دي ) مختتما حيثه قائلا:( ودا فلك المسرحية يدور في الجو دا في جو كوميدي كبير جدا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)