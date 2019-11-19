مبارك الفاضل يدعو لإتفاق سلام شامل يقوم على وحدة الوطن

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دعا مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة جميع المكونات لإنجاح الفترة الإنتقالية، في وقت طالب فيه بإبرام إتفاق سلام عادل وشامل مع قوي الكفاح المُسلّح يقوم على وحدة الوطن.

وقال الفاضل في تصريح بحسب (smc) إن الحزب حريص على نجاح المرحلة الإنتقالية رغم التحفظات التي تم الإعلان عنها سابقاً، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي في إطار التعامل الإيجابي مع السُلطة من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة المجيدة.

ودعا الفاضل الوفد الحكومي المفاوض وقيادات قوى الكفاح المُسلّح، لتقديم تنازلات جادة من أجل تأمين عملية التحول الديمقراطي وتحقيق شعار”حرية،سلام و عدالة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)