السياي يؤمن على قرار منع الأجانب من ممارسة التجارة

التاريخ: 19-نوفمبر-2019
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أمنت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسي السعيد، على أهمية قرار وزير التجارة والصناعة بمنع الأجانب من ممارسة التجارة داخل البلاد.
وشددت خلال لقائها بالقصر الجمهوري اليوم وفد شعبة الإطارات التابعة للغرفة التجارية على ضرورة تنفيذ القرار على أرض الواقع.
وقال ممثل شعبة الإطارات محمد أحمد إبراهيم في تصريح صحفي بحسب سونا – إن القرار يمثل نصرة للمواطن السوداني والتجار بوجه خاص ومن شأنه تصحيح ممارسات خاطئة وغير قانونية أضرت باقتصاد البلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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