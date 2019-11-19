المجلس السيادي يجري تعديلات على وفد التفاوض مع الجبهة الثورية

قام المجلس السيادي في السودان، باجراء تعديلات على وفد التفاوض مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة في جوبا حيث أضاف 4 وزراء و ممثلين للنازحين و(١٠ ) من ممثلي قوى الحرية والتغيير باعتباره التحالف الحاكم .

وتأجلت مفاوضات الجولة الثانية للسلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التي كانت مقررة الخميس المقبل، في ”جوبا“ عاصمة جنوب السودان، إلى 10 ديسمبر القادم، حسبما أعلنت لجنة الوساطة.

ويجري مجلس السيادة مساء اليوم اجتماع لوضع خارطة طريق حول مفاوضات السلام مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة بتوزيع المهام إلى (٤ ) ملفات رئيسية تشمل الترتيبات الأمنية والثروة والسلطة ونظام الحكم والقانون والدستور .

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وقال عضو وفد التفاوض والمتحدث بإسم مجلس السيادة محمد الفكي، إن الخطة ستخضع إلى المراجعة في الاجتماع بتوزيع ملفات التفاوض إلى وزير المالية فيما يتعلق بالثروة والسلطة، ووزير العدل يختص بالتفاوض حول الإجراءات القانونية والدستورية.

وأضاف الفكي في تصريحات صحفية، أن وزير الدفاع سوف يتولى ملف الترتيبات الأمنية في التفاوض، مشيرًا إلى أن الوزراء الأربعة المعنيون بالتفاوض يرافقهم خبراء في جميع الملفات، بينما يتولى وزير الحكم الاتحادي ملف نظام الحكم .

من جانبه، قال توت قلواك مانمي، رئيس لجنة الوساطة، والمستشار الأمني للرئيس سلفاكير ميارديت: ”تم تأجيل انطلاق الجولة الثانية من مباحثات الأطراف السودانية حتى 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بدلًا عن التاريخ الذي كان محددًا لها في 21 من الشهر الجاري“.

وعزا قلواك في تصريح له، الثلاثاء، التأجيل إلى ”ارتباط بعض الحركات المسلحة بورش عمل ذات صلة بالعملية السلمية في السودان“.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)