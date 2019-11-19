ماذا قال “عُضو هيئة الدِفاع عن البشير” بشأن المطالبة بحل المؤتمر الوطني ؟

التاريخ: 19-نوفمبر-2019
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وصف عُضو هيئة الدِفاع عن البشير، محمد الحسن الأمين الأصوات المطالبة بحل حزب المؤتمر الوطني البائد بأنها ﻏِﻴﺮ قانونية ﻭشرعية .
وأضاف الأمين بحسب صحيفة الجريدة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بأنه ﺷﻐﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ، وﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣِﻦ ﺍﻟﺴُﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ مشيرًا إلى أن الدعوات من ﻣﺠﺮﺩ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻧﻌﺪﻫﻢ ﻣِﻦ ﺍﻟﺨُﺼﻮﻡ وﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣِﻦﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻋَﻤﻞ ﻏِﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺷَﺮﻋﻲ ﻭﺿﺪ ﺍﻟﺤُﺮﻳﺎﺕً ﻭﺍﻟﺤُﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، بحسب تعبيره.
وحول أوضاع المعتقلين في سجن كوبر، من النظام البائد قال الأمين أن هُناك من أُجريت له عمليات خطيرة كأحمد هارون الذي أُجريت له عمليه غضروف مؤخراً ،وأيضاً ” ابو هريرة ” الذي تتدهور صحته بشكل مريع، كما أجريت عملية لآدم الفكي.
وأشار عُضو هيئة الدِفاع عن البشير، أن أصحاب الأمراض المزمنة من المعتقلين في سجن كوبر يعانوا من عدم توفر “الأدوية” التي يحتاجونها باستمرار وبشكل يومي، وهناك من يحتاج لفحص دوري وزيارة طبيبه الخاص .
وفي وقت سابق، أعلنت محكمة سودانية تحديد الـ14 من ديسمبر المقبل موعدا للنطق بالحكم بحق الرئيس المعزول عمر البشير على خلفية اتهامات بينها الفساد.
وحدد القاضي في ختام جلسة السبت ايداع مرافعة الاتهام الختامية فى الرابع والعشرين من الشهر التجارى، وفي الثامن من ديسمبر ايداع مرافعة الدفاع وذلك بمحكمة الاستئناف.
وفي 19 أغسطس الماضي بدأت أولى جلسات محاكمة البشير الذي يواجه تهما ب”الفساد” بعد العثور على مبلغ مالي بمقر إقامته بعد عزله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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