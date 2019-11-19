بأمر من الكاردينال.. الشرطة تطوق استاد نادي الهلال

تداول جمهور نادي الهلال السوداني صورًا لتواجد الشرطة حول استاد الفريق لمنع الألتراس من القيام ببروفة القمة أمام المريخ، في اللقاء الذي سيقام، السبت المقبل.

وجاء هذا التصرف من رئيس النادي أشرف الكاردينال، بعدما أعلن نادي الهلال السوداني الحرب على ”الألتراس“؛ بعد أن أصدر قرارًا قضى بمنع المجموعة من دخول ملعب الهلال؛ على خلفية ما بدر منها خلال حفل تكريمه مؤخرًا.

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وكان الألتراس قد ردد هتافات تطالب برحيل الكاردينال، وظلت الهتافات طوال فترة الكلمة التي ألقاها في الحفل.. واضطرت فضائية الهلال وقناة النيل الأزرق لقطع الصوت بسبب وضوح الهتافات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)