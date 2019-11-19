حمدوك يزور ولايتي البحر الأحمر وكسلا

التاريخ: 19-نوفمبر-2019
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يستأنف رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك زياراته المعلنة للولايات يوم الخميس القادم.
وبحسب سونا، من المقرر أن يبدأ زيارته هذه المرة بولاية البحر الأحمر ومنها لولاية كسلا.
و أوضح وزير الثقافة والإعلام في تصريحات صحفية أن وفداً اتحادياً سيقوم بزيارة إلى بورتسودان اليوم برئاسة مولانا حسن شيخ إدريس قاضي عضو مجلس السيادة برفقة وزراء الداخلية والثقافة والإعلام والبني التحتية.
وقال إن رئيس مجلس الوزراء سيزور المدينة يوم الخميس وهي زيارة مقررة سلفاً ولكنها تكتسب أهمية بعد هذه الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان مؤخراً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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