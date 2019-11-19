تأجيل الجولة الثانية لمفاوضات السلام إلى 10 ديسمبر

التاريخ: 19-نوفمبر-2019
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أعلنت الوساطة في جنوب السودان عن تأجيل انطلاق الجولة الثانية للمفاوضات السودانية بين الحكومة والحركات المسلحة، إلى 10 ديسمبر المقبل بعد أن كان مقرراً أن تنطلق في يوم الخميس المقبل في جوبا.
وقال رئيس لجنة الوساطة توت قلواك مانمي المستشار الأمني للرئيس سلفاكير ميارديت، بحسب وكالة “الأناضول” التركية يوم الثلاثاء “أعلنا تأجيل انطلاق الجولة الثانية من مباحثات الأطراف السودانية حتى 10 ديسمبر بدلاً عن التاريخ الذي كان محدداً لها في 21 من الشهر الجاري”.
وعزا قلواك التأجيل إلى ارتباط بعض الحركات المسلحة بورش عمل ذات صلة بالعملية السلمية في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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