لجنة فض الإعتصام: تقرير “هيومن رايتس” لا يُشكّل ضغطاً على عملنا

أكدت لجنة التحقيق في فض الإعتصام بالقيادة العامة إن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش إن” حول الواقعة لا يُشكّل أي ضغط على عمل اللجنة، في وقت كشفت فيه عن إستمرار عملها بصورة طبيعية.

وقال نبيل أديب رئيس اللجنة في تصريح بحسب (smc) إنهُ من حق أي جهة أن تبني إستنتاجات بناءاً على معلومات وردتها أو قامت بتحليلها من تلقاء نفسها، مشيراً إلى أن اللجنة لا تلتفت لردود الأفعال وتركز فقط على عملها، مؤكداً حرصهم على العمل بمبدأ القانون وإدارة التحقيق بكل نزاهة وإستقلالية.

يُذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” وصفت في تقرير لها الهجمات على المتظاهرين في السودان بـ”المُبرمجة”، وطالبت بمحاسبة حقيقية عن أعمال العنف غير القانونية المرتكبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)