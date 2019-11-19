عندما يواجه أي لاعب كرة قدم خمسة لاعبين فإنه يحاول مراوغة لاعب أو لاعبين ثم يمرر أو يسدد، إلا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فإنه يراوغهم جميعا قبل أن يمرر الكرة لزميله.
هذه اللقطة حصلت في الدقيقة 22 من مباراة الأرجنتين والأورغواي الودية التي جرت أمس وانتهت بالتعادل 2-2، وكان الفضل لميسي في هذه النتيجة لأنه صنع هدفا وسجل الآخر في الوقت القاتل من ركلة جزاء.
وبالعودة إلى المراوغة الخيالية التي قام بها قائد برشلونة وهدافه التاريخي، فإنه تسلم الكرة قرب منطقة جزاء الأوروغواي وراوغ الأول ثم الثاني والثالث الذي أسقطه أرضا، لكنه احتفظ بالكرة وراوغ الرابع والخامس، ومرر الكرة لزميله داخل منطقة الجزاء.
وبحسب الجزيرة يذكر أن منتخب “التانغو” لم يخسر في ست مباريات متتالية منذ خيبة بطولة كوبا أميركا الصيف الماضي في البرازيل، التي اكتفى فيها بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مراوغة ميسي الخيالية لخمسة لاعبين من الأوروغواي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.