شاهد.. مراوغة ميسي الخيالية لخمسة لاعبين من الأوروغواي

عندما يواجه أي لاعب كرة قدم خمسة لاعبين فإنه يحاول مراوغة لاعب أو لاعبين ثم يمرر أو يسدد، إلا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فإنه يراوغهم جميعا قبل أن يمرر الكرة لزميله.

هذه اللقطة حصلت في الدقيقة 22 من مباراة الأرجنتين والأورغواي الودية التي جرت أمس وانتهت بالتعادل 2-2، وكان الفضل لميسي في هذه النتيجة لأنه صنع هدفا وسجل الآخر في الوقت القاتل من ركلة جزاء.

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وبالعودة إلى المراوغة الخيالية التي قام بها قائد برشلونة وهدافه التاريخي، فإنه تسلم الكرة قرب منطقة جزاء الأوروغواي وراوغ الأول ثم الثاني والثالث الذي أسقطه أرضا، لكنه احتفظ بالكرة وراوغ الرابع والخامس، ومرر الكرة لزميله داخل منطقة الجزاء.

وبحسب الجزيرة يذكر أن منتخب “التانغو” لم يخسر في ست مباريات متتالية منذ خيبة بطولة كوبا أميركا الصيف الماضي في البرازيل، التي اكتفى فيها بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)