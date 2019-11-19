فجّر تقرير الطب الشرعي في مصر، مساء أمس الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد تشريح جثة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي .
وأكد التقرير أن “الوفاة ليست بسبب تناول المكملات الغذائية الخاصة بالرياضيين كما تم الإعلان عن ذلك في وقت سابق”، مؤكدا أن سبب الوفاة يعود لأسباب كميائية ومرضية، وذلك حسب “اليوم السابع” المصرية.
وأوضح أن “النيابة العامة تسلمت تقرير الطب الشرعي النهائي حول الصفة التشريحية لجثمان الراحل وتحليل العينات المأخوذة من الجثة”، مضيفا أن النيابة العامة ستقوم بإعلان سبب الوفاة باعتبارها صاحبة القرار في الدعوى الجنائية.
وتسلمت النيابة العامة في مدينة ٦ اكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية، أمس، تقرير الطب الشرعي لهيثم أحمد زكي. وتواصل النيابة تحقيقاتها حول وفاة الفنان المصري، في ضوء التطورات الجديدة التى شهدتها القضية، بحسب تقارير مصرية محلية.
ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي في عمر الـ 35، بينما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث أكتوبر عن بلاغ من خطيبة الفنان بعدم رده على اتصالاتها التلفونية لفترة طويلة، وبالفعل تم دخول شقته، وتبين و جود جثته في الحمام.
وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل/ نيسان 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006، عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بعد العثور على جثته بحمام شقته .. مفاجأة حول سبب وفاة الفنان الشاب “هيثم أحمد زكي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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