بالصور: بنطال مراسلة العربية “رفيدة ياسين” في كاودا يثير ضجة في أوساط رواد مواقع التواصل

أثار بنطال مراسلة قناة العربية الحدث الاعلامية السودانية ” رفيدة ياسين ” ضجة وتعليقات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر صورتها في تغريدة لها بتويتر قائلة أنها قد صلت في كاودا.

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وكانت (رفيدة) قد نشرت صوراً لها في مدينة كاودا التي تسيطر عليها قوات الحلو، وهي تتباهى بالصلاة فيها في الوقت الذي لم يصلي بها أصحاب الحناجر في كوبر، مشيرة للرئيس المعزول عمر البشير ورفاقه بحسب مانقلت (أخبار الخليج 365).

وغردت رفيدة بحسابها على تويتر ( اهلنا بقولوا دائما مثل السواي ماحداث، يلا بعد البري والنقة دي كلها، في نهاية المطاف ناس الحناجر في كوبر، وأنا اللي صليت فعليا في كاودا). فيما تكررت الاسئلة عليها (صليت بحالتك دي؟).

وانهالت بعدها التعليقات اللاذعة متسائلة كيف تؤدين الصلاة بهذا البنطال، وحتى إن ارتديت عليه عباءة، هل الله موجود فقط داخل المسجد، أم يراك في كل مكان، فعلام عدم الاحتشام ( على حد قولهم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)