التغيير تطالب بإخضاع منسوبي الوطني لقانون الثراء الحرام

التاريخ: 19-نوفمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة طالب القيادي بالحرية والتغيير رئيس الحزب الاتحادي الموحد، محمد عصمت بإخضاع كل منسوبي المؤتمر الوطني لقانون Advertisements الثراء الحرام، للتقصي في حقيقة ثرواتهم، وكشف عن أموال منهوبة من قبل عناصر النظام السابق داخل البلاد، وبحسب صحيفة آخر لحظة موجودة في الغرف المحصنة في بيوت المسؤولين السابقين وفي حساباتهم البنكية بأسمائهم وأسماء أقاربهم والمحاسيب في شكل أصول ثابتة وعقارات ومصانع ومؤسسات. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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