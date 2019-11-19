زيارة قصيرة مُفاجئة للفريق أول (صلاح قوش) للخرطوم أجرى خلالها لقاءين

قام مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني السابق الفريق أول “صلاح عبد الله قوش” إلى العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأحد، التقى فيها بوزير الدفاع ورئيس المؤتمر الوطني المكلف، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

وأوردت “صحيفة السوداني” الصادرة الثلاثاء بالخرطوم، أن “قوش” قد عاد إلى مقر اقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد زيارة قصيرة إلى الخرطوم، تضاربت الأنباء حول اسباب الزيارة مابين مهمة للغاية، ومن عدها زيارة اجتماعية لاعلاقة لها بالشأن العام.

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فيما أشارت أنباء (متطابقة) أن قوش قام بزيارتين عقب زيارة مفاجئة للعاصمة السودانية الخرطوم، ابتدرها بزيارة صباحآ للقيادة العامة وتم تنظيم استقبال رسمي له بقيادة وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر.

وزيارة مسائية لمنزل البروفيسور ابرهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل تاتشرات تابعة لهيئة العمليات، طار بعدها عائداً إلى القاهرة.

وكانت تقارير نشرت في مايو الماضي قد كشفت عن لقاء قوش بمسؤولين نافذين في المخابرات المصرية وسياسيين مصريين معنيين بالشأن السوداني، والذين كانت لهم تحفظات محددة حيال بعض مواقف الحراك الذي فرضه واقع الإطاحة بالبشير، وبدت القاهرة خلال تلك اللقاءات قلقة على مجريات الأحداث في السودان.

والتقى قوش في زيارة سرية إلى أمريكا بنافذين في البنتاغون ووكالة الاستخبارات، وتناولت اللقاءات هناك مجمل الأوضاع التي تجري الآن بالسودان وكيفية التعاطي معها مستقبلاً، وتوجه بعدها إلى الإمارات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)