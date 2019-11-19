تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان باعجاب كبير مقطعاً من حفل احيته المطربة الاثيوبية “فكر” الملقبة بخسناء اثيوبيا في اكتوبر الماضي. Advertisements ووفقاً للرأي العام فقد حضر الحفل الذي نظمته شركة البروف باحد فنادق العاصمة السودانية الخرطوم جمهور غفير تفاعل مع الاغنيات السودانية التي قدمتها المطربة الاثيوبية ومنها اغنيات الحماس المحببة لدى الحمهور. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنانة اثيوبية تجذب رواد منتدى خرطومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.