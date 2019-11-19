التاريخ: 19-نوفمبر-2019
22 مشاهدة
يعتزم العاملون بالصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية القطاع الحكومي تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم بمباني الرئاسة للمطالبة بتعيين مدير عام للصندوق.
وقال إعلام تجمع مهنيي الصندوق بأن الوقفة بغرض تعيين مدير عام للصندوق إلى جانب وجود فراغ إداري بالصندوق مما أثر سلباً على سير دولاب العمل داخل الصندوق.
وطالب التجمع بحسب صحيفة الجريدة، بحل النقابات والقصاص لدم الشهداء وتطهير مؤسسات الخدمة المدنية من الدولة العميقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر العاملون بصندوق المعاشات ينفذون وقفة احتجاجية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.