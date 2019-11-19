العاملون بصندوق المعاشات ينفذون وقفة احتجاجية اليوم

التاريخ: 19-نوفمبر-2019 فى : أخبار 22 مشاهدة يعتزم العاملون بالصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية القطاع الحكومي تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم بمباني الرئاسة للمطالبة بتعيين مدير عام للصندوق. Advertisements وقال إعلام تجمع مهنيي الصندوق بأن الوقفة بغرض تعيين مدير عام للصندوق إلى جانب وجود فراغ إداري بالصندوق مما أثر سلباً على سير دولاب العمل داخل الصندوق. وطالب التجمع بحسب صحيفة الجريدة، بحل النقابات والقصاص لدم الشهداء وتطهير مؤسسات الخدمة المدنية من الدولة العميقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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